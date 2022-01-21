Обвал рынков предрекли из-за неуверенности инвесторов

Обвал рынков и так называемый биржевой катаклизм могут спровоцировать неуверенность инвесторов и макроэкономические изменения. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в интервью агентству «Прайм».

Он объяснил, что такое явление называется «утомленностью рынка». Оно происходит, когда продавцов становится слишком много, а покупать люди не спешат. Признаки этого явления — резкие колебания индексов или котировок акций.

«Как только критическая масса числа продавцов возрастает до определенного значения, рынок разворачивается вниз и может продолжить свое движение достаточно серьезно», — отметил эксперт.

По мнению Кочеткова, о снятии перекупленности может говорить снижение не больше 10-12%. Но если помимо этой особенности возникают перемены в макроэкономике, к примеру, смена политики центральных банков или события, которые называются «черными лебедями», это тоже увеличивает волатильность. Такое происходит, когда люди становятся неуверенными в происходящем и его последствиях.