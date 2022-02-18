Доллар подскочил до 77 рублей из-за сообщений об обстрелах в Донбассе

Курс доллара на торгах подскочил почти до 77 рублей на фоне сообщений об обстрелах самопровозглашенных республик в Донбассе. На минимуме он торговался по 75,63 рубля. Максимальный курс составил 76,97 рубля.

Средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов ММВБ вырос на 523 пункта — до 76,06 рубля, уточнил «Финмаркет». Последняя сделка была совершена по курсу 76,95 рубля за доллар.

Сегодня глава ДНР Денис Пушили объявил об эвакуации местных жителей из-за обстрелов. По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении на ДНР и ЛНР в ближайшее время.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин распорядился отправить в Ростовскую область врио главы МЧС, чтобы организовать прием беженцев из Донбасса.