«Общество превратится в набор пенсионеров». Как выдача €1200 в Германии повлияет на людей?

«У нас эта практика ассоциируется со странами первого мира, которые с жиру бесятся, не знают, куда деньги девать. Но похожие эксперименты ведь были на противоположном конце социальной шкалы», — отметила она.

В самых бедных поселениях Азии и Африки тоже проводили аналогичный эксперимент. И там не произошло «какого-то разгула, буйства, разврата, выбрасывания денег из окон», рассказала политолог. Люди тратили финансы на тетрадки и карандаши для детей, еду, лекарства.

«Поэтому мы можем осторожно предвидеть, что не возникнет общество бездельников, которое развлечения ради пойдет совершать преступления на улицах. Люди ведут себя скорее лучше, чем хуже, если у них есть основание полагать, что завтра у них тоже будет еда, и они не должны идти грабить своего ближнего или работать на любой работе просто ради того, что с голоду не умереть», — подчеркнула Шульман.

По ее мнению, беспокоиться стоит о другом. Если общество превращается в такой «набор пенсионеров», как граждане будут вести себя политически? Демократия возникла в обществе, где люди работают и платят налоги, а не получают пенсии, напомнила эксперт. Поэтому нововведение может привести к иным формам лояльности государства.

Ученые решили провести эксперимент, чтобы узнать, как изменится жизнь и восприятие людей, при дополнительных 1200 евро в месяц. Они выяснят, будут ли люди с имеющейся поддержкой принимать более смелые решения, больше учиться и заботиться о здоровье. Критики же опасаются, что граждане потратят дополнительные финансы на удовольствия.

Участвовать в проекте в онлайн-режиме может каждый гражданин старше 18 лет и с первым местожительством в Германии.