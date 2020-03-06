Общественный омбудсмен оценил увеличение страховых взносов для ИП
Министерство финансов предложило увеличить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП). Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков раскритиковал такое решение. Об этом сообщило ИА НСН.
Ермаков обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин запретил увеличивать налоговую нагрузку.
«Есть позиция руководства страны, все это знают. Вместе с тем определенные чиновники, «бухгалтеры», не вникая в суть экономики, хотят все решить простым арифметическим расчетом. Увидели, что по одной статье произошло выпадение доходов бюджета. Начинают смотреть, какой статьей можно компенсировать, закрыть. И так чисто арифметически генерируют такие идеи, которые противоречат здравому смыслу», — пояснил омбудсмен.
По его мнению, инициатива Минфина не станет полезной для государственного бюджета, однако поставит под удар социальную стабильность, количество рабочих мест и успешное развитие экономики.