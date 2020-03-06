Общественный омбудсмен оценил увеличение страховых взносов для ИП

Ермаков обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин запретил увеличивать налоговую нагрузку.

«Есть позиция руководства страны, все это знают. Вместе с тем определенные чиновники, «бухгалтеры», не вникая в суть экономики, хотят все решить простым арифметическим расчетом. Увидели, что по одной статье произошло выпадение доходов бюджета. Начинают смотреть, какой статьей можно компенсировать, закрыть. И так чисто арифметически генерируют такие идеи, которые противоречат здравому смыслу», — пояснил омбудсмен.

По его мнению, инициатива Минфина не станет полезной для государственного бюджета, однако поставит под удар социальную стабильность, количество рабочих мест и успешное развитие экономики.