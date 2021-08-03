Общественники предложили платить компенсации за отсутствие места в детском саду

Глава организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая заявила о том, что в регионах многие молодые родители сталкиваются с дефицитом мест в детских садах. Родители вынуждены годами ждать своей очереди. Специалист предложила выплачивать семьям компенсации. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Очередь в детский сад может быть такая, что, как только ребенок родился, родители чуть ли не из роддома заходят и записывают через электронные порталы своих детей в детский сад. К трем годам очередь может и не дойти. Это не вина родителей, это их беда», — пояснила эксперт.

По словам Буцкой, государство закладывает на дошкольное образование каждого ребенка определенную сумму. При чем эти деньги измеряются в тысячах. Эксперт предложила отдавать эту сумму родителям в случае отсутствия мест в детских садах. Деньги можно было бы потратить на то, чтобы нанять няню.