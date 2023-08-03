Деньги 03 августа 2023, 13:39 Обрабатывающая промышленность России почти без потерь прошла острую фазу внешнего давления Мантуров: промышленности РФ удалось пройти острую фазу внешнего давления почти без потерь РИА «Новости»

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Санкции не оказали критического влияния на российскую обрабатывающую промышленность. Острую фазу давления эта отрасль прошла почти без потерь, заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным в Кремле министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Удалось пройти острую фазу внешнего давления практически без потерь», — сказал он.

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Предпосылок к изоляции России, по словам министра, нет и быть не может. Выпадающие объемы товаров перенаправили с западных рынков в дружественные страны. Мантуров отметил, что к России как к экспортеру сохранился большой интерес.

Обрабатывающая промышленность осталась второй отраслью после торговли по уровню занятости. Мантуров подтвердил, что она сохранилась на уровне 2021 года — около 10 миллионов человек, или 14% всех трудоустроенных в стране. В торговлю пошли 13 миллионов жителей России. Министр призвал уделить поддержке обрабатывающей отрасли особое внимание.

Прогнозы на внутренний спрос продукции обрабатывающей промышленности после введения санкций улучшились, сказал «Известиям» финансовый аналитик Владимир Брагин. Ожидания по внешнему спросу не изменились.