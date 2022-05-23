Оборудование для модернизации Московского НПЗ доставили по Неве

Доставку крупногабаритного оборудования для модернизации Московского НПЗ осуществили по Неве. Об этом сообщили в пресс-службе нефтеперерабатывающего завода.

Оборудование — это колонны реакционных аппаратов, а именно — две цилиндрические металлоконструкции, каждая длиной 37 метров и весом — по 310 тонн. Их разместили на речной барже, они нужны для глубокой переработки нефти МНПЗ.

В устройствах будут проходить процессы глубокой переработки нефти: из тяжелых нефтяных остатков вырабатывается дополнительный объем моторного топлива для столичного региона и сырье для электротехнической промышленности или цветной металлургии.

Оборудование в течение двух недель доставят по системе рек и каналов в Москву. Баржа пройдет не только по Неве, но и по Онежскому и Ладожскому озерам, Волго-Балтийскому каналу, Волге, каналу имени Москвы, Москве-реке. Путешествие закончится на причале в Капотне, где находится Московский НПЗ.