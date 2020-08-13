Оборот российских кинотеатров упал в начале августа
Судя по отчетам банка ВТБ, за первые 10 дней августа оборот российских кинотеатров упал на 5% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил РБК. Причин для этого много. Как заявил вице-президент ВТБ Алексей Киричек, август сам по себе не самый прибыльный месяц, потому что большинство людей в отпусках или на дачах.
Также на низком обороте сказались последствия пандемии: в залах еще действует принцип шахматной рассадки, чтобы соблюсти дистанцию. Еще один фактор — перенос всех премьер на более поздние даты.
«По нашей оценке, возвращение к показателям прошлого года в нынешних условиях возможно не раньше конца года, когда в прокат могут выйти традиционно популярные новогодние премьеры», — заключил Алексей Киричек.
Ранее стало известно, что в Крыму откроется киностудия. Создатели уверены, что это место привлечет много талантливых режиссеров.