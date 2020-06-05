Оборот предприятий малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года майская выручка малых и средних предприятий (МСП) уменьшилась на 41%. Больше других пострадал сегмент непродовольственной торговли — оборот сократился на 70%.

Данные стали известны в результате анализа онлайн-касс, проведенного IT-компанией «Эвотор» для газеты «Известия». Исследование показало, что магазины товаров повседневного спроса потеряли примерно четверть выручки. Но по сравнению с данными апреля, наметилось улучшение. Тогда выручка уменьшалась вдвое по сравнению с прошлым годом.

Опрошенные газетой эксперты уверены, что сокращение оборота на 41% для малых фирм может стать критическим и около трети из них в ближайшем будущем самоликвидируются. Более чем половине придется заметно сократить бизнес.

В мае на 34% уменьшилась выручка алкомаркетов, на треть — минимаркетов, на 27% снизился оборот табачной продукции, на четверть — зоомагазинов, на 23% — аптек и на 16% — пивных магазинов.

Генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко сообщил «Известиям», что фитнес-центры потеряли 84% обычной выручки, салоны красоты — 71%, магазины одежды и обуви — 69 и 67% соответственно, ювелирные отделы — 61%.

Романенко также уточнил, что за период ограничительных мер изменились покупательские привычки россиян. Люди реже ходили по магазинам, но средний чек вырос. В супер- и минимаркетах на 15% и достиг 314 рублей, в аптеках и пивных магазинах — на 14% до 366 и 350 рублей соответственно, в табачных магазинах — на 10% до 302 рублей.

В Подмосковье пандемии нанесла серьезный ущерб более чем 116 тысячам МСП. Больше других сфер пострадали предприятия, занятые в авиаперевозках, досуге, развлечениях, спорте, общественное питание и туризм.