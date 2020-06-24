Оборот московских ресторанов резко вырос после снятия ограничений

Открытие летних веранд в кафе и ресторанах Москвы позволило организациям за неделю увеличить среднесуточный оборот на почти на 59%. Это рекордный показатель. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среднесуточный оборот предприятий общественного питания Москвы по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 58,9%», — привел его слова ТАСС.

Ефимов отметил, что новое снятие ограничений, введенное в столице из-за коронавируса, позволило восстановить работу малых и средних предприятий в сферах общепита, бытовых услуг и гостеприимства, а также стоматологий.

Он отметил, что общий среднесуточный оборот малых и средних предприятий Москвы за неделю вырос на 19,1%. Выросли и обороты торговых точек до 20,3%. Показатели в части среднесуточного оборота предприятий общепита представитель мэрии назвал рекордными.

В пресс-службе мэрии уточнили, что положительная динамика наблюдается в восстановлении отраслей экономики наиболее пострадавших от пандемии.

Так, за третью неделю июня обороты предприятий культуры, досуга и спорта выросли на 47,6%, стоматологий — на 43,5%, гостиниц и туристического бизнеса — на 34,8%, бытовых услуг — на 16,9%, СМИ и печатной продукции — на 14,9%.

На показатели, которые были до начала пандемии, московские предприятия пока не вышли. Однако рост налицо. Как сообщила газета «Известия», мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ресторанный бизнес после снятия в городе ограничений достиг уровня в 65% от прежних показателей. По его словам, бизнес достаточно скоро оправится и полностью восстановится.

Новый этап снятия ограничений в Москве наступил 23 июня. В городе снова начали работать фитнес-клубы, открылись залы ресторанов, принимают клиентов туристические агентства. В парках снова можно сидеть на лавочках. Кроме того, заработали детские сады и учреждения социальной защиты.