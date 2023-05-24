Деньги 24 мая 2023, 13:15 Оборот московских компаний сферы услуг вырос на 8% Ефимов: объем компаний сферы услуг в Москве вырос на 8,3% Фото Е.Самарина / Сайт мэра и правительства Москвы

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Оборот предприятий сферы услуг в Москве с начала года вырос более чем на восемь процентов и составил 708,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на сайте mos.ru

Наиболее востребованными у москвичей оказались электронные сервисы, подписки на онлайн-кинотеатры и облачные хранилища.

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«Выручка в этом сегменте составила 44,5 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом, она выросла на 76,1%», — констатировал Ефимов.

По его прогнозам это направление продолжит активно развиваться после ухода из России ряда зарубежных онлайн-ресурсов.

Доходы столичных учреждений культуры выросли почти на 44 процента. Суммарный оборот по итогам первого квартала достиг 24 миллиардов рублей.

В тройке лидеров также оказалась и сфера туризма благодаря активному развитию отрасли внутри страны. Москва по-прежнему один из самых популярных городов для туристов. Выручка столичных гостиниц и туроператоров с января по март увеличилась на 20 процентов.