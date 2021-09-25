Оборот лекарств в интернет-магазинах за год вырос на 84%

С сентября 2020 года за 12 месяцев оборот интернет-магазинов, торгующих лекарствами, вырос на 84%. Увеличилось число их клиентов, количество покупок, но снизился средний чек. Ожидается, что на рынок придут небольшие аптечные бренды.

Об этом РИА «Новости» рассказали в компании ЮKassa (входит в экосистему «Сбера»).

«По сравнению с сентябрем прошлого года обороты интернет-магазинов, продающих медикаменты, выросли на 84%, а количество покупок — на 129%. Число плательщиков увеличилось на 58%, а количество интернет-магазинов — на 13%. Средний чек снизился на 20%, до 3150 рублей», — подсчитали аналитики.

Спрос на лекарства в интернете 1–23 сентября 2021 года увеличился по сравнению с показателем годом ранее. Рост оборотов и количество покупок выросли на 17% и 18% соответственно. Плательщиков стало больше на 13%, а интернет-магазинов — на 4%. Средний чек остался на уровне 3150 рублей.

Аналитики считают, что на рынке стоит ожидать появления небольших аптечных брендов, которые захотят расширить клиентскую базу за счет маркетплейсов, удаленных и малонаселенных регионов, в которых есть проблемы с доступностью лекарств.

«В течение трех недель этого сентября мы наблюдаем рост числа интернет-магазинов, продающих лекарственные средства через ЮKassa, на 4%. При этом среднемесячные темпы роста составляют 1,2%», — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Барнаульский суд заблокировал американский маркетплейс iHerb с товарами для здоровья, так как он продает около двух тысяч препаратов, запрещенных на территории России.