Обновлен рекорд по среднему чеку выданной ипотеки в России

По официальным данным, среднй размер ипотеки, зафиксированный в январе 2022 года, составил 3,89 миллиона рублей, что на 20,7% выше, чем в декабре 2021 года и на 39,2% выше, чем в январе минувшего года. Тогда средний размер ипотеки составлял 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия».

В регионах самый высокий размер ипотечных кредитов ожидаемо у Москвы (7,76 миллиона рублей) и Московской области (6,01 миллиона рублей). Третье место осталось за Санкт-Петербургом (5,09 миллиона). При этом в некоторых регионах стоимость ипотеки выросла более чем в два раза.

Увеличились и средние сроки ипотеки. В 2018 этот показатель в ссреднем составлял 17 лет, на сегодняшний день он впервые в истории достиг 20 лет. В двух столицах уже не редкостью являются кредиты сроком на 30 лет. По словам экспертов, все это говорит, что у россиян нет денег на приобретение недвижимости.

Аналитики предрекают дальнейшее увеличение ключевой ставки ЦБ, что повлечет за собой рост ипотечных ставок: к весне она может достичь 12%. Специалисты полагают, что коллапса на рынке ипотеки не будет, но допускают сокращение объемов выданных ипотечных кредитов по итогам текущего года на 20–30% по сравнению с предыдущим.