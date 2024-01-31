Деньги 31 января 2024, 15:02 Обмен заблокированными активами вызвал интерес на Западе Центробанк: иностранцев заинтересовал обмен заблокированными активами РИА «Новости»

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Переговоры, которые провел Банк России, показали интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с российскими инвесторами. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявила глава департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

«Многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа С, за счет которых и предполагается выкуп таких активов, <…> насколько активно они будут участвовать», — пояснила она на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире».

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Шишлянникова добавила, что у Центробанка есть определенные ожидания после состоявшихся переговоров. Она указала на интерес иностранных инвесторов к проекту.

«Мы надеемся на положительный исход», — подчеркнула глава профильного департамента ЦБ.

Результатом этого, пояснила, она будет высвобождение из-под блокировки довольно большой — в совокупности — суммы мелких инвестиций. Деньги вернутся на финансовый рынок и добавят ему ликвидности.