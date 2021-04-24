Даже в том случае, если недобросовестный арендодатель будет получать плату за съем недвижимости исключительно наличными, ему не удастся уйти от внимания налоговой службы. Подобная тактика не поможет скрыть факт получения дохода.

Об этом РИА «Недвижимость» рассказал адвокат Вячеслав Голенев.

«Однако арендатор за переданную „наличку“, конечно, попросит расписку, и она в случае конфликта между арендатором и арендодателем с высокой степенью вероятности окажется в налоговой как приложение к жалобе арендатора, и уже арендодателю придется оправдываться», — разъяснил он.

Адвокат Адвокатского бюро CTL Ксения Гордеева подтвердила, что расписка является вполне разумным требованием арендатора, который хочет получить доказательства исполнения своих обязательств перед собственником квартиры. Поэтому наличные расчеты не помешают доказать факт получения денег.

Вячеслав Голенев добавил, что, когда обман вскроется, арендодателю придется выплачивать доначисленный налог.

«В качестве мер разумного налогового планирования рекомендую либо ИП с упрощенной системой налогообложения (УСН) 6%, либо режим самозанятого», — посоветовал он.

Аналитики компании «Инком-Недвижимость» сообщили, что за самое дорогое съемное жилье (480 квадратных метров) в Москве арендатору придется платить каждый месяц миллион рублей. На втором месте находится пентхаус площадью 296 квадратных метров по цене аренды 670 тысяч рублей. Третье место досталось 187-метровым апартаментам. За месяц проживания в них придется выложить 600 тысяч рублей.