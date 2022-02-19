Пенсионеров предупредили об ответственности за получение выплат обманным путем

Право на получение пенсионных выплат одновременно возлагает на получателя ответственность. Если уже после выплат у пенсионера меняются условия жизни, о которых он не сообщает, то его могут привлечь по уголовному делу о хищении. Об этом агентству «Прайм» рассказала преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына.

Она напомнила, что статья «Мошенничество при получении выплат» распространяется не только на случаи нанесения ущерба бюджетам всех уровней, но и государственным фондам, к которым относится ПФР.

«К нарушителям следует отнести граждан, получающих выплату законно, но в последующем теряющие на нее право ввиду изменений жизненных условий и умалчивающих об этом, продолжая получать деньги от государства», — рассказала Кормилицына.

В качестве примера эксперт привела случаи получения пенсионерами доплат, когда на его содержании находятся нетрудоспособные члены семьи. Но если иждивенец получил работу, а получатель пенсии об этом не сообщил и продолжил брать положенную надбавку, то это считается нарушением.

К этой же категории относится смена места жительства пенсионера, о которой он не сообщает.

«Социальные льготы для пенсионеров бывают двух типов — региональные и федеральные, и, меняя место жительства, например, при переезде из Москвы в другой регион пенсионеры теряют московские надбавки», — отметила Кормилицына. Она добавила, что сообщать нужно даже в случаях, если пенсионер переехал в другую страну, потому что он теряет право на социальную пенсию.

Также запрещено получать доплаты работающим пенсионерам. Это правило распространяется на пособие, увеличивающую выплату до прожиточного минимума и доплаты за сельский стаж.

Отдельно специалист отметила о нарушениях, которые могут совершить военные пенсионеры. Речь идет о сотрудниках силовых структур, отработавших более 20 лет. Размер их надбавок к пенсии рассчитывается от должности, звания и продолжительности службы. Но выбрать нужно что-то одно. При оформлении выплат по двум основаниям пенсионера привлекут к ответственности.