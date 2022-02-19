Пенсионеров предупредили об ответственности за получение выплат обманным путем
Прокурор Кормилицына рассказала об ответственности пенсионеров за получение выплат обманом
Право на получение пенсионных выплат одновременно возлагает на получателя ответственность. Если уже после выплат у пенсионера меняются условия жизни, о которых он не сообщает, то его могут привлечь по уголовному делу о хищении. Об этом агентству «Прайм» рассказала преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына.
Она напомнила, что статья «Мошенничество при получении выплат» распространяется не только на случаи нанесения ущерба бюджетам всех уровней, но и государственным фондам, к которым относится ПФР.
«К нарушителям следует отнести граждан, получающих выплату законно, но в последующем теряющие на нее право ввиду изменений жизненных условий и умалчивающих об этом, продолжая получать деньги от государства», — рассказала Кормилицына.
В качестве примера эксперт привела случаи получения пенсионерами доплат, когда на его содержании находятся нетрудоспособные члены семьи. Но если иждивенец получил работу, а получатель пенсии об этом не сообщил и продолжил брать положенную надбавку, то это считается нарушением.
К этой же категории относится смена места жительства пенсионера, о которой он не сообщает.
«Социальные льготы для пенсионеров бывают двух типов — региональные и федеральные, и, меняя место жительства, например, при переезде из Москвы в другой регион пенсионеры теряют московские надбавки», — отметила Кормилицына. Она добавила, что сообщать нужно даже в случаях, если пенсионер переехал в другую страну, потому что он теряет право на социальную пенсию.
Также запрещено получать доплаты работающим пенсионерам. Это правило распространяется на пособие, увеличивающую выплату до прожиточного минимума и доплаты за сельский стаж.
Отдельно специалист отметила о нарушениях, которые могут совершить военные пенсионеры. Речь идет о сотрудниках силовых структур, отработавших более 20 лет. Размер их надбавок к пенсии рассчитывается от должности, звания и продолжительности службы. Но выбрать нужно что-то одно. При оформлении выплат по двум основаниям пенсионера привлекут к ответственности.