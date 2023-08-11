Деньги 11 августа 2023, 17:03 Обложку Библии XVI века продали на аукционе за 120 тысяч фунтов

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Обложку Библии, которая появилась в XVI веке, ушла с молотка за 120 тысяч фунтов, что составляет примерно 14,7 миллиона рублей. Об этом сообщил BBC.

Обложку выполнили из цветного шелка. Она вышита серебряными нитями и покрыта золотом. Ранее она находилась в собственности аристократов, которые проживали в графстве Глостершир.

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Обложку охраняли от солнца, поэтому она сохранила высокое качество. Изначально предполагалось, что за обложку отдадут от 10 до 20 тысяч фунтов, написали «Аргументы и факты».