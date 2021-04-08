Желание ФСН навязать россиянам декларацию своей криптовалюты может окончиться штрафом для инвесторов крипты, долгими судами и выматывающими поездками по налоговым. Об этом рассказал NEWS.ru директор одного из сервисов обмена криптовалют Никита Сошников.

Он говорит в частности об изменениях в Налоговом кодексе, которые сейчас готовят ко второму чтению в Госдуме. В данном законопроекте налогообложение криптовалюты приравнивается к имуществу, будто бы это уже разрешенный вопрос.

«Совершенно неясно, какой будет процедура декларирования сделок с криптовалютами, какие сделки будет необходимо декларировать, как будет рассчитываться налоговая база, будут ли учитываться курсовые разницы и многое другое. Самое грустное заключается в том, что, скорее всего, ничего из вышеперечисленного в законопроекте до принятия и не появится», — высказался Сошников.