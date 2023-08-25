25 августа 2023, 11:29
Обещают кешбэк. Мошенники придумали новую аферу для снятия денег с банковских счетов
ВТБ: аферисты разработали новую схему мошенничества
Новая схема мошенничества, в рамках которой преступники обещали гражданам открыть выгодный счет с кешбэком, набрала популярность среди аферистов. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ на своем сайте.
Мошенники представлялись сотрудниками «Госуслуг» или Центробанка и предлагали россиянам открыть вклад с повышенной доходностью.
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«Сценарий выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником „Госуслуг“ и убеждает собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений», — рассказали представители пресс-службы.
Далее аферисты получали доступ в учетную запись клиента в банковском приложении, выводили деньги и переставали выходить на связь.
«Новая схема относится к так называемой „социальной инженерии“, когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников», — отметили представители ВТБ.
Российские банки в период с апреля по июнь предотвратили около 6,5 миллиона мошеннических угроз. По данным ЦБ, в финансовом секторе произошел резкий всплеск преступлений.
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Мошенничество
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