60% девелоперов в России снизили объемы строительства

Около 60% девелоперов из-за пандемии коронавируса в июле снизили объемы строительства. Речь идет о тех компаниях, чьи акции или облигации торгуются на бирже.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА), это может стать причиной сокращения прибыли застройщиков и роста их долговой нагрузки.

Эксперты уверены, что НРА слишком пессимистичны, но большинство участников рынка действительно не ждут быстрого восстановления. Девелоперы уверены, что выйти на докризисные объемы строительства можно будет примерно к 2024 году.

В прошлом месяце две трети застройщиков сократили объем строительства жилья. Это значит, что у многих игроков возрастет долговая нагрузка более чем на треть по сравнению с 2019 годом.

Тем не менее, аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, например, считает, что «рост кредитной нагрузки девелоперов увеличит их расходы на обслуживание долга на 5,4% размера годовой прибыли, что некритично с точки зрения запуска новых проектов».

Ранее аналитики заявили, что цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут упасть на 10–20%. Пандемия коронавируса больше всего пройдется по регионам, где доходы населения невысокие.