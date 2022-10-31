Объем выданных кредитов наличными в России упал на 40% за 9 месяцев | 360°

Деньги 31 октября 2022, 07:58 Объем выданных кредитов наличными в России упал на 40% за 9 месяцев ОКБ: объем выданных кредитов наличными в России упал на 40% за 9 месяцев 2022 года РИА "Новости"

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Объем кредитования наличными в России снизился на 40% за девять месяцев 2022 года. Общее число новых кредитов, выданных наличными, уменьшилось на 28% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом написал ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За девять месяцев российские банки выдали 10,22 миллиона кредитов наличными на 3,01 триллиона рублей. Прошлогодний показатель аналогичного периода — 14,14 миллиона кредитов на 5,02 триллиона.

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Лидерами в этой сфере стали Москва, где выдали 112,86 тысячи кредитов наличными на 57,17 миллиарда рублей, Подмосковье (98,04 тысячи кредитов на 41,39 миллиарда) и Санкт-Петербург (57,42 тысячи кредитов на 24,65 миллиарда). По информации ОКБ, в сентябре самые крупные кредиты в наличке — в среднем 507 тысяч рублей — брали в столице, самые маленькие — в Саратовской области (средняя сумма — 245 тысяч рублей). Самые высокие темпы роста объемов выдачи кредитов наличными в первый месяц осени продемонстрировал Ставропольский край (3%). В то же время наиболее значительное снижение этого показателя — на 14% — зафиксировали в Якутии.

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