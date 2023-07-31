Деньги 31 июля 2023, 21:16 Объем выданных ипотечных кредитов в России обновит исторический максимум ЦБ спрогнозировал рекордный объем выданных в 2023 году ипотечных кредитов РИА «Новости»

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Российский рынок ипотечного кредитования по итогам 2023 года обновит исторический максимум и побьет рекорд 2021 года, когда россияне получили займы на покупку жилья в размере 5,7 триллиона рублей. Об этом сообщили в июльском докладе Центробанка «О денежно-кредитной политике».

В своем сообщении регулятор подчеркнул, что россияне стали чаще брать кредиты на квартиру из-за роста доходов и ожидания дальнейшего увеличения инфляции.

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«Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объем выдач которых в 2023 году может обновить исторический максимум», — говорится в докладе.

Охлаждение кредитования регулятор ожидает только в 2024–2025 годах. На это должны повлиять дальнейшие повышения ключевой ставки, чей годовой прогнозный диапазон повысили до 8,5- 9,3%.

Окончательное решение о повышении ключевой ставки регулятор примет после новой оценки ситуации и баланса рисков для достижения инфляции на уровне 4% в 2024 году.

Сейчас ситуация в экономике осталась сложной. Увеличение разрыва между спросом и предложением, рост темпа потребительского кредитования, обострение дефицита кадров, перенос ослабление рубля в цены и негативные ожидания — все это проинфляционные риски, которые требуют достижения баланса.

Правительство России поддержало законопроект о реструктуризации долга или мировом соглашении для обанкротившихся россиян, взявших ипотечный кредит. Но при условии, если в заключении соглашения пропишут все пункты по погашению взятого у банка займа.