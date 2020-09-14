Объем выдачи ипотеки жителям России вырос почти на 60%

Объем выдачи ипотеки жителям России увеличился на 59% в августе этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе компании «Дом.РФ».

Специалисты рассказали, что в денежном эквиваленте выданные займы для покупки жилья составили 375 миллиардов рублей. Уточняется, что это стало рекордной цифрой за всю историю рынка. Прошлый рекорд ипотечного кредитования в нашей стране был зафиксирован в июле нынешнего года. Тогда граждане взяли кредитов на сумму 362 миллиарда рублей.

Аналитики отметили, что в период с января по август 2020 года в России было выдано 895 ипотечных кредитов. Это на 14% больше, чем за тот же временной промежуток в минувшем году. Общая сумма займов составила 2,2 триллиона рублей, пишет ИА Nation News.

По словам экспертов, катализатором роста стала программа льготной ипотеки, по которой россияне получили порядка 90% всех кредитов на первичном рынке недвижимости.

Ранее гражданам рассказали, что залоговое имущество при взятии ипотечного кредита в России нужно страховать обязательно. По словам специалистов, иногда это может повлечь за собой непредвиденные расходы.