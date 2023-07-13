Деньги 13 июля 2023, 20:14 Объем внешнего долга России упал до рекордно низкого уровня ЦБ сообщил о снижении уровня внешнего долга России с начала года на $33 млрд РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уровень внешнего долга России с начала 2023 года снизился на 8,7% и составил 347,4 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Центробанка. По данным регулятора, на сложившуюся ситуацию повлияло сокращение обязательств по долговым инструментам.

«Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов государственного управления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг», — добавили в Банке России.

Реклама

Там сообщили, что за неделю увеличился объем международных резервов РФ. По состоянию на 7 июля это 583,1 миллиарда долларов.

Ранее Центробанк отчитался о состоянии текущего счета платежного баланса. По итогам первого полугодия зафиксировали профицит в размере 20,2 миллиарда долларов. Зато сальдо текущих операций в июне ушло в минус на 1,4 миллиарда. В последний раз подобная ситуация складывалась летом 2020 года.

В начале июля руководство Центробанка допустило повышение уровня ключевой ставки, сообщил «Царьград». Авторы статьи отметили, что такое развитие событий в регуляторе объяснили «возросшими проинфляционными рисками».