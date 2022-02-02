Объем российского рынка криптовалют оценили в триллионы рублей

Российские власти оценили объем рынка криптовалют в стране в сотни миллионов долларов. По данным Bloomberg, Россия владеет криптовалютой на 16,5 триллиона рублей.

Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники. По их данным, информацию об объеме криптовалют в России рассчитали путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж и другой информации в январе. При этом оценка может быть меньше действительности, ведь многие трейдеры предпочитают скрывать свою деятельность.

CoinMarketCap сообщил, что объем мирового рынка криптовалют равен 1,75 триллиона долларов. Рынок РФ оценили в 214 миллиардов долларов — это значит, что Россия владеет 12% криптовалют.

Ранее Минфин представил правительству концепцию регулирования таких денег. В ведомстве предложили осуществлять через российские банки все операции с криптовалютами и идентифицировать участников сделки. кроме того, участников рынка предложили делить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Окончательное решение примут в течение месяца.