Заммэра Ефимов: объем несырьевого экспорта Москвы превысил $23 млрд

Москва занимает первое место по объемам поставок товаров на зарубежные рынки среди всех российских регионов. С января по сентябрь этого года столица заработала более 23 миллиардов долларов на поставках несырьевой неэнергетической продукции. Это на 28% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции. Ее доля в общероссийском экспорте составляет 16,9% процента. Столичные предприятия продолжают уверенными темпами наращивать клиентскую базу за рубежом: за последние два года объем экспорта увеличился на 30,9% — с 17,69 миллиарда долларов в январе–сентябре 2019 года до 23,16 миллиарда долларов за такой же период в этом году. Основными покупателями остаются Казахстан, Белоруссия и США, а всего среди импортеров 183 страны», — заявил Ефимов.

Он отметил, что объемы поставок из Москвы в Казахстан выросли на 27,1% и достигли 2,4 миллиарда долларов, экспорт в Белоруссию увеличился на 31,9% до 2,3 миллиарда долларов. Самый большой рост в 27,8% продемонстрировали поставки в США. Туда продали товаров на 2,2 миллиарда долларов.

«Зарубежные страны охотно закупают у столичных предприятий механическое оборудование и комплектующие, электроустройства, пластмассу и изделия из нее, а также автотехнику», — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также высок спрос на товары агропромышленного сектора столицы. Центр поддержки экспорта «Моспром» сообщил, что объем продажи продуктов достиг 2,8 миллиарда долларов, что на 10,9% больше, чем в январе–сентябре 2020 года.

Самым большим спросом пользуется молочная продукция, мясо и мясные изделия, газировка, соки и минеральная вода. Один из лучших показателей продемонстрировал экспорт кондитерских изделий. За два года объем экспорта вырос на 54% с 107,85 миллиона долларов за первые девять месяцев 2019 года до 165 миллионов долларов за такой же период в этом году.