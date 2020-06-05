Объем несырьевого экспорта Москвы в первом квартале вырос на четверть

По ее словам, несмотря на ситуацию в мировой экономике, объем несырьевого экспорта города в первом квартале увеличился более чем на четверть и достиг 6,5 миллиарда долларов.

Ведущими отраслями московского несырьевого экспорта с января по март стали транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, пищевая промышленность, машины и оборудование, неметаллические материалы и изделия.

В пятерку крупнейших импортеров московской продукции в этом сегменте вошли Казахстан, Великобритания, США, Белоруссия и Германия.