Объем несырьевого экспорта Москвы в первом квартале вырос на четверть
Количество несырьевого экспорта за первый квартал 2020 года в Москве выросло на 26,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на вице-мэра столицы Наталью Сергунину.
По ее словам, несмотря на ситуацию в мировой экономике, объем несырьевого экспорта города в первом квартале увеличился более чем на четверть и достиг 6,5 миллиарда долларов.
Ведущими отраслями московского несырьевого экспорта с января по март стали транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, пищевая промышленность, машины и оборудование, неметаллические материалы и изделия.
В пятерку крупнейших импортеров московской продукции в этом сегменте вошли Казахстан, Великобритания, США, Белоруссия и Германия.