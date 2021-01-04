Объем наличных в России обновил рекорд за 10 лет

Население и предприниматели России за 2020 год получили порядка 2,5 триллиона наличных. В итоге объем банкнот в обращении увеличился на 20%, что обновило рекорд 2010 года.

Согласно данным Центробанка, впервые объем наличных в обращении будет больше 13 триллионов рублей по итогам 2020 года. Речь идет о деньгах, которые хранятся на руках у граждан и в банковских кассах. За 11 месяцев показатель вырос на 2,3 триллиона рублей (21,7%).

По итогам года цифры могут увеличиться на 2,5–2,8 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на аналитиков. При этом самый большой приток наблюдался еще в 2010 году, когда показатель находился на отметке в 1,16 триллиона рублей. Это было на 25,1% больше, чем в 2009 году. Повышение спроса на наличные эксперты связывают с пандемией коронавируса.

«Пандемия, во-первых, спровоцировала рост серой экономики, увеличение расчетов наличными. Во-вторых, люди были более склонны держать больше ликвидности на руках, а это как раз наличные. В-третьих, повлияло общее снижение ставок и падение ставок по депозитам — держать накопления на срочных вкладах стало не так привлекательно», — пояснил начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин.

При этом в Центробанке считают, что наличные рано или поздно вернутся в систему. Сроки будут зависеть от курса бюджетной политики.