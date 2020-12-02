Объем наличных у граждан РФ сократился впервые после начала пандемии

Согласно официальной информации, за предыдущие пять месяцев объем наличных в обороте вырос до 12,8 триллиона рублей. При этом в ноябре он сократился на 41,9 миллиарда рублей. Уточняется, что сокращение оборота наличных обусловлено изменением реакции населения на ситуацию с СОVID-19 и вводимыми мерами безопасности, информирует сайт «Экономика сегодня».

По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юлии Беликовой, уменьшение доли наличных связано с сезонным фактором. Она отметила, что изъятие из обращения бумажных денег произошло во второй половине ноября. В начале месяца еще наблюдалась тенденция к росту.