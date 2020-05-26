Объем наличных долларов, ввезенных в Россию за 6 лет, стал рекордным

В марте 2020 года российские банки побили шестилетний рекорд по ввозу в страну наличных долларов. Их поставки по сравнению с февралем выросли почти в 9,6 раза.

Статистика, представленная Банком России, показала сумму в 4,95 миллиарда долларов и 1,13 миллиарда евро наличными. Деньги ввозили на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков, уточнил сайт РБК.

Объем ввезенных наличных средств достиг рекордных показателей за последние шесть с небольшим лет. Больше он был только в марте и декабре 2014 года, когда достиг 9,5 и 10,15 миллиарда долларов соответственно.

Евро тоже ввезли больше: показатель в марте вырос почти втрое по сравнению с февралем. Однако до рекорда сумма недотягивает.

Эксперты пришли к выводу, что одной из причин повышенного ввоза наличности стал спрос клиентов на обменные операции. А он, в свою очередь, вырос из-за паники на рынке. Хотя доля безналичного обмена валюты растет, большую долю все равно пока совершают в наличной форме.

По мнению аналитиков, стоимость рубля в ближайшее время будет колебаться в пределах 72-73 за доллар. Влияние на российскую валюту оказывают как цены на нефть, так и другие факторы, в том числе внешнеполитическая ситуация, санкции и состояние экономики.