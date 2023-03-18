Деньги 18 марта 2023, 18:39 Объем наличной валюты у россиян впервые перешагнул отметку в 100 млрд долларов ЦБ: объем наличной валюты у россиян превысил 100 млрд долларов РИА «Новости»

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Объем наличной валюты у россиян превысил 100 миллиардов долларов. Это рекордный показатель с 2018 года — за время доступной статистики. Данные представили на официальном сайте Центробанка.

Согласно информации регулятора, по состоянию на 1 февраля российские домохозяйства держали 105,4 миллиарда долларов в наличной форме.

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Причем порог в 100 миллиардов был превышен еще по итогам ноября, отметил РБК. По данным на 1 декабря, объем валютной наличности составляет 101,1 миллиарда. Но в статистике ЦБ это отразили только сейчас — с 1 февраля регулятор уточнил цифры после получения дополнительной информации по статистике внешнего сектора.

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По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина,

«Возможно, какая-то часть переводов [за границу], по оценке Банка России, вернулась в страну в виде наличной иностранной валюты», — предположил Сусин.

Специалист пояснил, что в теории такое возможно. При этом человек переводит капитал за рубеж, получает валюту и ввозит обратно в страну.

«Непонятно, как это оценивалось, но, может быть, это какие-то таможенные данные по декларированию», — добавил он.