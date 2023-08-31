Деньги 31 августа 2023, 23:38 Объем международных резервов России вырос на 1 миллиард долларов Российские международные резервы за неделю выросли на 1 миллиард долларов РИА «Новости»

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Международные резервы России за неделю выросли на один миллиард долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

По состоянию на 25 августа объем российских международных резервов составил 580,5 миллиарда долларов.

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«Увеличившись за неделю на один миллиард долларов США, или на 0,2%, преимущественно вследствие повышения цен на золото», — пояснили в Банке России.

Как напомнили «Известия», международные резервы страны состоят из денег в иностранной валюте, особых прав заимствования и резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ). Также их объем зависит от монетарного золота, которое находится в распоряжении Центробанка.

Несколько дней назад в реестре регулятора появилась новая международная платежная система Kwikpay. Приложения платформы могут скачать пользователи операционной системы iOS, также оно доступно в Google Play. Переводить средства можно в 38 стран, в том числе в Грузию, Турцию и Вьетнам.