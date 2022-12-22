Деньги 22 декабря 2022, 23:03 Объем международных резервов России составил 581,7 миллиарда долларов

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Международные резервы России достигли суммы в 581,7 миллиарда долларов по показателям на 16 декабря. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

За одну неделю объем резервов вырос на 5,2 миллиарда долларов, что выше предыдущих показателей на 0,9%. Причина увеличения заключается в положительной переоценке.

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«Объем международных резервов по состоянию на 16 декабря составил 581,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,2 миллиарда, или на 0,9%», — отметили в ведомстве.

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