Объем инвестиций в бюджете Москвы вырос в три раза за 10 лет

За последние 10 лет доля инвестиций в бюджете Москвы выросла с 15% до почти 40%. Достичь успеха удалось в том числе благодаря оптимизации расходов, что позволило освободить средства для проектов.

«Если мы посмотрим на бюджет города Москвы, то мы увидим следующее: за последние годы, с 2011 года, в сопоставимых ценах он вырос всего на 8%. Но доля инвестиций за это время у нас увеличилась с 15 до 37-38%. Этого удалось добиться в том числе благодаря оптимизации текущих расходов, что позволило освободить средства для инвестиций», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выступая на сессии «Развитие регионов. Экономика Возможностей» на ПМЭФ.

Вице-мэр отметил, что бюджетные инвестиции в экономику, в развитие инфраструктуры привлекают бизнесменов и они также начинают вкладываться. По его словам, один рубль бюджетных инвестиций привлекает три рубля частных. В результате федеральный бюджет и федеральные фонды получают дополнительные 60 копеек.

«Таким образом, сам факт инвестиций создает налоговую базу на будущий период», — сказал заммэра.