Представители бизнеса Германии сохраняют лидирующие позиции в списке крупнейших иностранных инвесторов Москвы. По данным Центрального банка, на 1 апреля 2021 года, объемы вложенных средств составили 7,8 миллиарда долларов, что на 400 миллионов больше, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что товарооборот между Москвой и Германией продолжает расти.

«В январе–августе 2021 года он составил 19,9 миллиарда долларов, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил Ефимов.

Представитель мэрии отметил, что Москва за восемь месяцев поставила в Германию товаров на 11,5 миллиарда долларов, что на 93,5% больше, чем в прошлом году. Из европейской страны в российскую столицу объем импорта достиг 8,4 миллиарда долларов.

Крупные немецкие компании продолжают открывать в Москве собственные производства и офисы. В российской столице уже работают заводы промышленных гигантов Symrise Rogovo, VEKA Rus, NSH Group.

Немецкий конгломерат Siemens обслуживает поезда «Ласточка» для МЦК в депо «Подмосковная».

Кроме того, в Москве работают немецкие торговые сети Hyperglobus и Metro Cash and Carry. Свои представительства в российской столице имеют компании Bayer, Bautex, Henkel Rus, Profine RUS и другие.

Производства фирмы открывают в основном в индустриальных парках города и особой экономической зоны. Статус резидентов обеспечивает им ряд существенных налоговых льгот.

«Резиденты на 10 лет освобождаются от имущественного, транспортного и земельных налогов, а налог на прибыль для них составляет всего 2% вместо 20%. Для них также действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на территорию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что иностранный бизнес может построить производство с нуля. Для этого им предоставят пустые земельные участки промышленного назначения.

«Помимо этого, предприниматели могут арендовать подготовленные офисные, лабораторные и производственные площади», — отметил представитель мэрии.

В индустриальном парке «Индиго» на территории Новой Москвы работают сразу несколько предприятий. Там открыт завод профессионального контрольно-измерительного оборудования WIKA MERA. Открытие площадки позволило создать дополнительно 107 рабочих мест.

Здесь же работает завод по выпуску промышленных насосов и насосного оборудования немецкого концерна KSB. Его оборудование используют Мосэнерго и Мосводоканал. Кроме того, предприятие поставило свою продукцию для строительства Московского нефтеперерабатывающего завода, «Москвариума», башен «Москва-Сити».

Завод в основном оборудован станками российского производства. На предприятии создано 110 рабочих мест.

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» (ОЭЗ) локализована старейшая в мире научно-технологическая компания в области здравоохранения Merck. Здесь с 2017 года функционирует инновационная лаборатория Merck Life Science. Она интересна широкому кругу российских исследовательских центров и компаний, специализирующихся в области фармацевтики и биотехнологий, молекулярной биологии, и предназначена для проведения научных, образовательных и исследовательских программ.

«Москва приветствует инвестиционные инициативы любых масштабов и всегда открыта для сотрудничества с иностранными инвесторами. Для них размещение производства в российской столице — это огромный рынок сбыта, уменьшение затрат на транспортную логистику, снижение стоимости производства за счет возможности использования локальных комплектующих», — отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Инвестиционная привлекательность заключается не только в налоговых льготах для бизнеса, но также и предложении финансовой поддержки, выгодного для обеих сторон государственно-частного партнерства, большого рынка для сбыта продукции в обмен на инвестиции в производство.