Объем фальшивых купюр в России увеличился впервые за 2 года

Оборот фальшивых банкнот сильно увеличился в России с января по июнь 2020 года. Можно говорить о том, что таких денег стало больше впервые с 2018 года. Однако у Центробанка эта тенденция не вызвала беспокойства.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ, в первом полугодии в стране обнаружены 19 тысяч фальшивок. За тот же период в 2018 и 2019 годах было найдено по 18 тысяч липовых денег.

Чаще всего преступники занимаются подделкой крупных банкнот. Больше всего подделывают пятитысячные купюры. С январь по июнь этого года найдено 14,7 тысячи таких подделок. При этом ненастоящие тысячу и две тысячи рублей стали изготавливать реже — 3,1 тысячи и 616 единиц соответственно в 2020 году.

Также регулятор заметил положительную тенденцию, связанную с иностранной валютой. Фальшивых купюр стало меньше по сравнению с прошлыми годами. В этом году таких ассигнаций выпустили всего 813 штук. Самыми популярными денежными средствами в этой категории стали американские доллары. Кроме того, мошенников интересуют евро и юани.

В пресс-службе Банка России заявили, что уровень оборота ненастоящих денег в целом остается низким. Колебания в несколько процентов — это вполне естественно. Они зависят от сезонности. Так, в праздники или выходные люди тратят больше наличных денежных средств.

Ранее Центробанк спрогнозировал рост нелегального кредитования в России.