Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть

По словам представителя «Роснефти», решение возобновить поставки было принято на условиях, которые предлагала компания, «то есть с премией пять долларов за тонну».

В 2019 году российские компании поставляли нефть в Белоруссию, получая премию 10 долларов за тонну. На 2020 год Москва предлагала уменьшить ее до восьми долларов, тем самым снизить цену для белорусских НПЗ. Снижение премии до пяти долларов, по подсчетам «Коммерсанта», позволит Белоруссии сэкономить 50 миллионов долларов за год.

По межправительственному соглашению, заключенному в 2017 году, Россия до 2024 года должна поставлять в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако 1 января 2020 года истек контракт на поставки. С того времени стороны не могли договориться о цене на нефть.