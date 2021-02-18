facebook_pixel
    18 февраля 2021, 00:39

    Минфин начал работу над новым проектом о накопительной пенсии

    Анатолий Минкин

    Законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе готовится в Минфине. Как сообщил «Интерфакс», соответствующий пункт появился в плане законопроектной деятельности ведомства на 2021 год. Согласно тексту, на рассмотрение правительства новую систему накопительной пенсии представят 15 декабря.

    Минфин начал работу над новым проектом о накопительной пенсии

    Готовящийся законопроект предусматривает возможность работающим россиянам накопить на часть пенсии за счет взносов дополнительных средств в системе негосударственных пенсионных фондов. Все это будет происходить при поддержке государства. Открытых данных по тому, как это будет работать пока нет.

    Накопительную часть пенсии отменили в 2014 году. С того времени Минфин и Центральный банк уже несколько раз предлагали различные варианты замены. Сначала это был Индивидуальный пенсионный капитал, над которым работали три года, но не пришли к единому мнению по ряду вопросов. Поэтому проект так и не появился.

    В 2019 году министерство и регулятор анонсировали появление новой схемы «гарантированный пенсионный план». Согласно ему, работающие граждане открывают долгосрочные счета, куда будут отчисляться взносы. Сохранность денег гарантирует государство, а Центробанк занимается их обслуживанием.

    За время обсуждения этой инициативы появилась третья идея: стимулировать граждан копить на пенсию самостоятельно через индивидуальные инвестиционные счета. Это может быть брокерский счет или счет доверительного управления с ограничение снятия средств и сохранением процентов. То есть люди самостоятельно вносят деньги на счет, на которые падают проценты. Разрешается снимать небольшую сумму денег без потери в процентной надбавки. Минимальный срок нахождения денег на счету составит 10 лет.