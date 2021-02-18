Минфин начал работу над новым проектом о накопительной пенсии

Законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе готовится в Минфине. Как сообщил «Интерфакс», соответствующий пункт появился в плане законопроектной деятельности ведомства на 2021 год. Согласно тексту, на рассмотрение правительства новую систему накопительной пенсии представят 15 декабря.

Готовящийся законопроект предусматривает возможность работающим россиянам накопить на часть пенсии за счет взносов дополнительных средств в системе негосударственных пенсионных фондов. Все это будет происходить при поддержке государства. Открытых данных по тому, как это будет работать пока нет.

Накопительную часть пенсии отменили в 2014 году. С того времени Минфин и Центральный банк уже несколько раз предлагали различные варианты замены. Сначала это был Индивидуальный пенсионный капитал, над которым работали три года, но не пришли к единому мнению по ряду вопросов. Поэтому проект так и не появился.

В 2019 году министерство и регулятор анонсировали появление новой схемы «гарантированный пенсионный план». Согласно ему, работающие граждане открывают долгосрочные счета, куда будут отчисляться взносы. Сохранность денег гарантирует государство, а Центробанк занимается их обслуживанием.

За время обсуждения этой инициативы появилась третья идея: стимулировать граждан копить на пенсию самостоятельно через индивидуальные инвестиционные счета. Это может быть брокерский счет или счет доверительного управления с ограничение снятия средств и сохранением процентов. То есть люди самостоятельно вносят деньги на счет, на которые падают проценты. Разрешается снимать небольшую сумму денег без потери в процентной надбавки. Минимальный срок нахождения денег на счету составит 10 лет.