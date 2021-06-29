Нужно укрепление рубля. Экономист усомнился в эффективности «красных линий» для сдерживания цен

Власти России могут управлять валютным курсом, применяя это как механизм защиты внутреннего рынка от роста мировых цен. Если бы этот механизм работал, то доллар бы сейчас стоил 60 рублей, заявил в беседе с «360» экономист Дмитрий Адамидов.

Объективные причины для укрепления рубля есть, но его сдерживают Минфин и Центробанк, которые скупают валюту. Если бы этот механизм работал, то доллар бы сейчас стоил 60–65 рублей. И тогда подешевел бы весь импорт, отметил Адамидов.

«Если цены растут за границей, а мы не хотим, чтобы они росли в рублях внутри страны, надо управлять валютным курсом. Причем такая возможность у нас есть. У нас нефть растет, дохода в бюджет много», — отметил эксперт.

Но власти не рискуют прибегать к такому механизму, так как это может привести к бюджетным проблемам или другим разночтениям. Поэтому в правительстве размышляют о «красных линиях», призванных сдержать рост цен внутри страны.

Однако власти не торопятся менять подход к формированию цен на топливо, когда налоги на нефтепродукты привязаны к мировым ценам. Когда мировые цены растут, налоги растут, а нефтяники повышают внутренние цены, объяснил эксперт.

Чтобы в Россию не импортировали мировую инфляцию, нужно укрепление рубля, заключил экономист.