Деньги 26 мая 2023, 18:37 Нужно уходить от советских атавизмов. Путин — о регулировании валютного законодательства Путин высказался за уход от советских атавизмов в регулировании валютного законодательства РИА «Новости»

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Регулирование валютного законодательства в России потребовалось на фоне необходимости ухода от советских атавизмом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

По мнению главы государства, в этой области нужно многое поменять в силу изменившихся условий и уже совсем другой реальности.

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«Жизнь совсем уже другая, нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему», — подчеркнул Путин.

При этом он обратил внимание, что стабильность и возврат валютной выручки экспортерами должен быть — и в тут нужно поработать.

«Здесь другие, может быть, механизмы надо использовать», — уточнил глава государства.

В ходе встречи президент также отметил, что большая часть отечественных предпринимателей показала делом, что интересы их бизнеса лежат в России. Они хотят расширять и открывать производства, приобретать активы в стране, подчеркнул Путин