Инвестор рассказал, сколько нужно откладывать для спокойной старости

Чтобы в старости получать доход, сравнимый с зарплатой, придется немало откладывать. 25-летнему россиянину нужно будет инвестировать порядка 11-15% своего дохода, заявил «Прайму» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«Логика пенсионных накоплений очень проста — чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции», — пояснил инвестор.

Он посоветовал сформировать портфель, состоящий из акций российских компаний и облигаций.

По словам эксперта, акции являются лучшим долгосрочным активом. На развивающихся рынках даже в случае девальвации национальной валюты они отыгрывают обесценивание денег за 1,5-2 года.

Облигации должны занимать в портфеле меньше половины. Если инвестор моложе 40 лет, то может вкладываться только в акции. Также можно воспользоваться формулой — вычесть из 100 свой возраст — и получится доля акций, которая должна быть в портфеле.

Еще одним инструментом пенсионных накоплений финансист назвал паевые инвестиционные фонды (ПИФы).