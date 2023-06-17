Деньги 17 июня 2023, 12:41 Сечин заявил, что доллар как основная расчетная валюта скоро умрет Глава «Роснефти» Сечин: доллар будет умирать медленно, но спасаться нужно срочно Unsplash

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Доллар уходит с позиции резервной валюты и инструмента международных расчетов, что становится проблемой для всего мира. Такое заявление сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме, написал ТАСС.

«Доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно», — сказал Сечин во время выступления.

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Однако, по мнению главы «Роснефти», американская валюта еще будет оставаться на своей позиции из-за созданной на его основе огромной системы финансовых инструментов и механизмов. Альтернативу доллару, считает он, должны создавать банки стран, которые хотят сохранить суверенитет.

Ранее «Роснефть» и китайская компания КННК перешли на оплату сырья в национальных валютах. По мнению главы российского Минфина Антона Силуанова, доллар превратился в дубину, которой постоянно размахивают.

К этой валюте уже «привыкли», но в связи с нестабильностью доллара в мире наблюдается тенденция на замену американских денег более надежными расчетными единицами.