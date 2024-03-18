Деньги 18 марта 2024, 19:07 «Нужно быть очень аккуратными». Путин — об изменении налоговой системы Путин заявил о необходимости быть аккуратными при изменении налоговой системы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский лидер Владимир Путин высказался об изменении налоговой системы. Глава государства поднял этот вопрос на встрече с кандидатами в президенты, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, следует создать такую систему, которая останется стабильной на протяжении минимум шести лет.

Реклама

«Это касается предложений по изменению в налоговой системе. Здесь нужно быть очень аккуратными», — отметил президент.

Тема станет одной из самых серьезных в парламенте. Правительство предложит свои решения по этому вопросу. Путин выразил надежду на то, что удастся найти выверенные решения и прийти к золотой середине.

В 2023 году в федеральный бюджет поступило 159,5 миллиарда рублей, полученных от повышенной ставки НДФЛ в 15% для россиян с доходами свыше пяти миллионов рублей. Лидером по сбору средств стала Москва, сообщили в Федеральной налоговой службе. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем — Подмосковье.