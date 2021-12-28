Нуждающихся в соцподдержке россиян предложили собрать в список

Минтруд России предложил с 2023 года вести учет людей, которым нужна социальная поддержка. Сейчас ведомство подготовило проект.

В пояснительной записке к документу сказано, что так будет удобнее без заявлений рассчитывать среднедушевой доход на члена семьи и оценивать обеспеченность имуществом людей, чтобы определить, насколько им нужна поддержка от государства.

«Положения о единой государственной информационной системе социального обеспечения вступает в силу с 1 января 2023 года», — говорится в пояснительной записке.

Учет будут вести в электронном виде, чтобы к нему имели доступ органы, назначающие соцподдержку.