Российским банкам предсказали нулевой рост прибыли в 2020 году

Российские банки по итогам 2020 года могут получить 1,6 триллиона рублей чистой прибыли. Такой прогноз дает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Этот результат вряд ли станет выше прошлогоднего, считают аналитики. Если верить их прогнозам — получается, что роста прибыли у российских банков в 2020-м не будет.

Последние два года показатель доналоговой прибыли банков рос, и в 2019-м достиг двух триллионов рублей. Однако, как пишет РБК, рост за последний год отчасти «бумажный»: сам регулятор связывал его с техническими факторами. В частности, банки перешли на новый стандарт отчетности МСФО-9.

Если исключить этот эффект, то прибыль банков по итогам 2019 года составила бы 1,7 триллиона рублей, что все равно больше, чем в 2018-м. Но по прогнозу НКР, в 2020-м прибыль не вырастет, а останется примерно на том же уровне. Это произойдет впервые с 2018 года.

Однако такой прогноз не учитывает эффект МСФО-9 и результаты санируемых банков, но по мнению руководителя направления банковских рейтингов НКР Михаила Доронкина, эти два фактора вряд ли окажут на прибыль значительное влияние.