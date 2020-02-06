Российским банкам предсказали нулевой рост прибыли в 2020 году
Последние два года показатель доналоговой прибыли банков рос, и в 2019-м достиг двух триллионов рублей. Однако, как пишет РБК, рост за последний год отчасти «бумажный»: сам регулятор связывал его с техническими факторами. В частности, банки перешли на новый стандарт отчетности МСФО-9.
Если исключить этот эффект, то прибыль банков по итогам 2019 года составила бы 1,7 триллиона рублей, что все равно больше, чем в 2018-м. Но по прогнозу НКР, в 2020-м прибыль не вырастет, а останется примерно на том же уровне. Это произойдет впервые с 2018 года.
Однако такой прогноз не учитывает эффект МСФО-9 и результаты санируемых банков, но по мнению руководителя направления банковских рейтингов НКР Михаила Доронкина, эти два фактора вряд ли окажут на прибыль значительное влияние.