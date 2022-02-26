НСПК: карты санкционных банков продолжат работать в России

Карты российских банков, которые подпали под санкции, будут работать в России, даже если остановят их членство в международных платежных системах. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

По данным РБК, Mastercard оповестила санкционные банки, что их участие в системе приостанавливается. Такое решение принято из-за того, что по правилам системы банки не имеют права наносить вред ее репутации.

РИА «Новости» сообщило, что на территории России карты этих банков продолжат работать.

«Внутрироссийские межбанковские операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, будут работать», — уточнили в НСПК.

Операции по ним система продолжит обрабатывать.

Ранее платежные системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay объявили об отключении некоторых российских банков. Чтобы избежать неудобств, россиян посоветовали использовать приложение Mir Pay платежной системы «Мир», которая работает без каких-либо проблем.