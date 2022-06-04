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    04 июня 2022, 02:37

    НРД приостановил банковские операции в евро из-за санкций ЕС

    НРД заявил о ЧС после внесения депозитария в санкционный список ЕС

    Алексей Иванчин

    Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) приостановит проведение операций в евро при осуществлении банковской деятельности. Причинами стали введенные в отношении НРД санкции Евросоюза.

    В организации признали ситуацию чрезвычайной, сообщило РИА «Новости». НРД оказался в санкционных списках в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

    «В связи с включением 3 июня НРД в список лиц, предусмотренный приложением регламента ЕС, <…> НРД признает ситуацию чрезвычайной», — отметили в депозитарии.

    В НРД уточнили, что не собираются вводить какие-либо дополнительные ограничения при осуществлении депозитарной деятельности.

    «При осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)», — говорится в сообщении.

    Операции по списанию и зачислению денежных средств в других иностранных валютах будут проводить в стандартном режиме.

    НРД пообещал продолжить оперативно информировать клиентов о развитии ситуации.

    Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций в отношении России и Белоруссии. В его рамках западные страны запретили покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России.