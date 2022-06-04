НРД приостановил банковские операции в евро из-за санкций ЕС

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) приостановит проведение операций в евро при осуществлении банковской деятельности. Причинами стали введенные в отношении НРД санкции Евросоюза.

В организации признали ситуацию чрезвычайной, сообщило РИА «Новости». НРД оказался в санкционных списках в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

«В связи с включением 3 июня НРД в список лиц, предусмотренный приложением регламента ЕС, <…> НРД признает ситуацию чрезвычайной», — отметили в депозитарии.

В НРД уточнили, что не собираются вводить какие-либо дополнительные ограничения при осуществлении депозитарной деятельности.

«При осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)», — говорится в сообщении.

Операции по списанию и зачислению денежных средств в других иностранных валютах будут проводить в стандартном режиме.

НРД пообещал продолжить оперативно информировать клиентов о развитии ситуации.

Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций в отношении России и Белоруссии. В его рамках западные страны запретили покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России.