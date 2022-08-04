«Яндекс.Маркет» открыл продажу товаров IKEA под новыми названиями

Местные производители товаров IKEA начали сотрудничать с платформой «Яндекс.Маркет». На сайт выложили постельное белье, мебель и кухонные принадлежности бренда, но под другими названиями, сообщило РИА «Новости».

На маркетплейсе торгуют 11 поставщиков мебельной сети, но в будущем их станет больше. Пока россияне могут купить, например, продукцию фабрики Askona, комбината «Шуйские ситцы», группы компаний «Ангстрем» и казахского бренда Arua.

«Также „Яндекс.Маркет“ ведет переговоры о подключении к маркетплейсу с остальными поставщиками шведской сети», — сообщили представители платформы.

«Яндекс.Маркет» уже продает товары брендов, ушедших из России. В июне на маркетплейсе выставили подержанные сумки люксовых брендов.

IKEA решила продать четыре производства и закрыть магазины в России, сообщил RT. Это связано со сбоями в бизнес-процессах и организации поставок. Товары бренда ранее появились на Wildberries. На сайте создали каталог IKEA с коробками, постельным бельем, аксессуарами для ванной комнаты и игрушками.