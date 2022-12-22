Деньги 22 декабря 2022, 14:37 Новым владельцем банка «Открытие» станет ВТБ Центробанк продал ВТБ банк «Открытие» за 340 млрд рублей РИА «Новости»

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Банк «Открытие» к Новому году перейдет в собственность ВТБ. Центробанк продал ему полный пакет акций за 340 миллиардов рублей, рассказала пресс-служба регулятора.

Совет директоров решил продать 100% акций банка «Открытие» по рыночной стоимости. Независимый оценщик насчитал от 328 до 374 миллиарда рублей, а в контракте с новым владельцем указали 340 миллиардов рублей. Эту сумму поделили на две части.

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Наибольшую, 233,1 миллиарда рублей, ВТБ выплатит деньгами, а оставшиеся 106,9 миллиарда — облигациями федерального займа. Если покупатель успеет расплатиться, то не позднее 31 декабря 2022 года банк станет его собственностью.

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В июле банк «Открытие» отчитался о 5,7 миллиарда рублей чистой прибыли за полгода, трех триллионах активов и кредитном портфеле на сумму 43,8 миллиарда рублей. Он поднялся на четвертое место среди банков, финансирующих застройщиков.