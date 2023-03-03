Деньги 03 марта 2023, 08:28 Новый способ расчетов картой «Мир» по QR-коду внедрят в России «Известия»: НСПК внедрит новый способ расчетов картой «Мир» по QR-коду Pxhere

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Национальная система платежных карт (НСПК) проработала новый способ расчетов картами «Мир». Он будет работать следующим образом: у держателя карты в банковском приложении на смартфоне будет формироваться QR-код, с помощью которого он будет платить на кассе. Продавец должен будет считать его с помощью сканера и списать определенную сумму денег, сообщили «Известия».

Для нового способа платежей уже создана система защиты. Подобные трансакции должны быть токенизированными. Иными словами, они будут содержать не данные карты, а ссылку на них.

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Решение токенизировать эту информацию связано с тем, чтобы обеспечить высокий уровень защиты, пояснили изданию в НСПК. QR-код на экране смартфона смогут увидеть окружающие. Нельзя исключать варианта, что он может попасть на камеры.

Чтобы мошенники не могли его распознать и украсть оттуда номер карты, данные карты решили заменять. В этом случае злоумышленники не смогут воспользоваться платежной информацией. Требования к защите станут обязательными для банков с 25 апреля этого года.